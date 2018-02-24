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Уфологи: Среди землян находится не менее 7 тысяч инопланетян
По информации уфологов, на Земле в настоящее время находится не менее 7 тыс. представителей инопланетных цивилизаций. Заявление, сделанное специалистами, привело часть общей мировой общественности в замешательство.

Уфологи: Среди землян находится не менее 7 тысяч инопланетян

Согласно представленной в масмедиа информации, инопланетяне достаточно давно проживают среди людей. В научном издании Astronomy размещён текст исследования, в нём отмечено, что представители внеземных цивилизаций прибыли ранее с различных экзопланет. На некоторых из них условия жизни подобны земному, часть обитаемых объектов имеет не лучший климат. Именно поэтому, заявляют уфологии, определённая часть пришельцев вынужденно покидает места своего проживания, поселяясь на Голубой планете.

Астрономам удалось обнаружить во Вселенной не менее 3,7 тыс. планет, в ходе проводимых исследований ученые пытаются найти доказательства присутствия на них жизни. По мнению уфологов, на протяжении второй половины ХХ столетия на Землю могли прибыть не менее 1 тыс. пришельцев, они являются представителями объекта Kepler-1625.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 12:00
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