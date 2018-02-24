В нескольких домах Екатеринбурга пропало отопление и горячая вода
Несколько домов, размещенных в Екатеринбурге, лишились тепла и горячей воды. По данным местных массмедиа, причиной такой ситуации стала коммунальная авария, произошла которая в ночь на 24 февраля.
В частности, с такой проблемой столкнулись жители нескольких многоэтажных домов, размещенных в Пионерском районе Екатеринбурга. В подвале жилого строения на Советской улице прошлой ночью имела место коммунальная авария. Согласно сведениям, предоставленным представителями аварийно-диспетчерской службы УЖК “Ардо”, практически одновременно пришлось приостановить подачу как отопления, так и горячей воды.
На месте случившегося, согласно заявлениям источников, ведет достаточно активные работы бригада коммунальщиков, но не уточняется, что именно послужило причиной сбоя в работе оборудования. Неизвестным остается и то, когда именно восстановят подачу воды и тепла, однако произойдет это не раньше того отрезка времени, как завершатся все необходимые работы на месте активности ремонтной бригады.
В частности, с такой проблемой столкнулись жители нескольких многоэтажных домов, размещенных в Пионерском районе Екатеринбурга. В подвале жилого строения на Советской улице прошлой ночью имела место коммунальная авария. Согласно сведениям, предоставленным представителями аварийно-диспетчерской службы УЖК “Ардо”, практически одновременно пришлось приостановить подачу как отопления, так и горячей воды.
На месте случившегося, согласно заявлениям источников, ведет достаточно активные работы бригада коммунальщиков, но не уточняется, что именно послужило причиной сбоя в работе оборудования. Неизвестным остается и то, когда именно восстановят подачу воды и тепла, однако произойдет это не раньше того отрезка времени, как завершатся все необходимые работы на месте активности ремонтной бригады.
Автор: Марина Вебер