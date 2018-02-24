В Новочеркасске 11-летний мальчик провалился в канализационный люк
В Новочеркасске Ростовской области на улице Железнодорожной 11-летний мальчик провалился в канализационный люк. Ребенок не заметил опасный участок дороги, скрытый под снегом.
Жители дома, возле которого был открытый канализационный люк, накрыли его картонкой и пометили старой покрышкой. Заграждение было засыпано снегом и в ловушку угодил школьник. При падении мальчик сумел схватиться за край, и он застрял в верхней части коллектора.
Мужчина, который проходил мимо, услышал крики о помощи и попытался самостоятельно вытянуть ребенка, но ему этого сделать не удалось. Для помощи он вызвал спасателей, оперативно выехавших на место происшествия и передавших пострадавшего врачам скорой помощи. Медики выяснили, что у ребенка лишь незначительные синяки, ссадины и большой испуг. Госпитализация ему не понадобилась.
Очевидцы рассказывают, что если бы он не удержался в верхней части, а упал вниз, то столько легко отделаться от падения ему бы не удалось и все могло закончиться переломами или гибелью ребенка. Глубина колодца составляет около шести метров, а на его дне протекает канализационная река, в которой тот мог утонуть или задохнуться в фекальной массе.
Жители дома, возле которого был открытый канализационный люк, накрыли его картонкой и пометили старой покрышкой. Заграждение было засыпано снегом и в ловушку угодил школьник. При падении мальчик сумел схватиться за край, и он застрял в верхней части коллектора.
Мужчина, который проходил мимо, услышал крики о помощи и попытался самостоятельно вытянуть ребенка, но ему этого сделать не удалось. Для помощи он вызвал спасателей, оперативно выехавших на место происшествия и передавших пострадавшего врачам скорой помощи. Медики выяснили, что у ребенка лишь незначительные синяки, ссадины и большой испуг. Госпитализация ему не понадобилась.
Очевидцы рассказывают, что если бы он не удержался в верхней части, а упал вниз, то столько легко отделаться от падения ему бы не удалось и все могло закончиться переломами или гибелью ребенка. Глубина колодца составляет около шести метров, а на его дне протекает канализационная река, в которой тот мог утонуть или задохнуться в фекальной массе.
Автор: Сергей Сидорин