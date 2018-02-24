Во Владивостоке сотрудники полиции спровоцировали ДТП
Во Владивостоке сотрудники полиции на служебном автомобиле спровоцировали ДТП. Впоследствии на проезжей части по вине стражей порядка образовалась пробка, о чем информируют местные СМИ.
Согласно предоставленным сведениям, отмечен указанный инцидент накануне. В частности, вблизи одного из домов, размещенных по Океанскому проспекту Екатеринбурга, полицейское авто Toyota Corolla не смогло разминуться с Mazda. Предварительно, транспорт стражей порядка выезжал со второстепенной дороги, однако при этом не уступил трассу иномарке, по причине чего и произошло столкновение.
Сведений о возможных пострадавших вследствие указанного ДТП от источников не поступало. При этом СМИ сообщают, что на Океанском проспекте на одной из полос движения в результате аварии начала образовываться пробка. Затор нарастал по направлению к Некрасовскому путепроводу. На месте случившегося в Екатеринбурге работу ведут экстренные службы города, также организована предварительная проверка ситуации.
Согласно предоставленным сведениям, отмечен указанный инцидент накануне. В частности, вблизи одного из домов, размещенных по Океанскому проспекту Екатеринбурга, полицейское авто Toyota Corolla не смогло разминуться с Mazda. Предварительно, транспорт стражей порядка выезжал со второстепенной дороги, однако при этом не уступил трассу иномарке, по причине чего и произошло столкновение.
Сведений о возможных пострадавших вследствие указанного ДТП от источников не поступало. При этом СМИ сообщают, что на Океанском проспекте на одной из полос движения в результате аварии начала образовываться пробка. Затор нарастал по направлению к Некрасовскому путепроводу. На месте случившегося в Екатеринбурге работу ведут экстренные службы города, также организована предварительная проверка ситуации.
Автор: Марина Вебер