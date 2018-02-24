Машина с ребенком улетела в кювет на трассе под Ростовом
Под Ростовом машина с ребенком при столкновении вылетела в кювет. По информации от локальной прессы, двухлетний малыш получил травмы, ввиду чего был госпитализирован.
Инцидент произошел 23 февраля на трассе «Ростов – Волгодонск». Автомобиль марки Mitsubishi Pajero по неизвестным причинам свернул на полосу встречного движения. Там транспортное средство столкнулось с идущими на встречу Chevrolet Lacetti и с ВАЗ-2115. Из-за сильного удара иномарка и отечественный автомобиль вылетели в кювет. Водитель машины Mitsubishi смог остановиться и удержаться на дороге.
«В результате инцидента пострадал двухлетний ребенок, которого доставили в больницу. Избежать более серьезных травм удалось только благодаря тому, что он находился в специальном детском автомобильном кресле», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по региону.
Остальные участники тройного ДТП не пострадали. В настоящее время подробности происшествия выясняют локальные правоохранители.
Инцидент произошел 23 февраля на трассе «Ростов – Волгодонск». Автомобиль марки Mitsubishi Pajero по неизвестным причинам свернул на полосу встречного движения. Там транспортное средство столкнулось с идущими на встречу Chevrolet Lacetti и с ВАЗ-2115. Из-за сильного удара иномарка и отечественный автомобиль вылетели в кювет. Водитель машины Mitsubishi смог остановиться и удержаться на дороге.
«В результате инцидента пострадал двухлетний ребенок, которого доставили в больницу. Избежать более серьезных травм удалось только благодаря тому, что он находился в специальном детском автомобильном кресле», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД по региону.
Остальные участники тройного ДТП не пострадали. В настоящее время подробности происшествия выясняют локальные правоохранители.
Автор: Махов Артем