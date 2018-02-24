В Калужской области ребенок на тюбинге попал под машину
В правоохранительных органах сообщили, что в городе Обнинск Калужской области ребенок на тюбинге попал под машину. С места происшествия скорая забрала мальчика в больницу. Состояние школьника неизвестно.
Инцидент произошел на Самсоновском проезде. Водитель не сумел среагировать на ребенка, который на тюбинге неожиданно выехал на проезжую часть. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Отмечается, что для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники спасательной службы.
Инцидент произошел на Самсоновском проезде. Водитель не сумел среагировать на ребенка, который на тюбинге неожиданно выехал на проезжую часть. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту. Отмечается, что для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники спасательной службы.
Автор: Сергей Сидорин