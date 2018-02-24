В Башкирии стали дороже овощи и подешевели бакалейные товары
Башстат опубликовал официальные данные относительно удорожания социально значимых продуктов, речь идёт об овощах. В регионе изменились цены картофель, морковь, лук, капусту и яблоки на фоне удешевления бакалеи.
Согласно представленной Башстатом информации, произошло некоторое изменение стоимостных характеристик так называемого «борщевого» набора, оно коснулось картофеля (23,38 руб. за килограмм), лука (20,69 руб.), моркови (22,96 руб.) и капусты белокочанной (16,39 руб.). Яблоки различных сортов в целом подорожали до 79,76 руб. за килограмм. Наряду с этим эксперты отмечают изменение стоимости молока пастеризованного питьевого, оно стало дороже, достигнув не менее чем 45,92 руб. за литр.
Специалисты республиканского статистического ведомства отмечают, что в настоящее время стали дешевле продукты, относящиеся к бакалейной группе товаров: гречка снизилась в стоимости до 35,85 руб. за килограмм, пшено - до 27,56 руб., сахар-песок - до 30,94 руб., рис - до 49,37 руб. Отмечено снижение цен на муку пшеничную, она подешевела до 27,36 руб., масло подсолнечное можно приобрести за 92,15 руб.
Согласно представленной Башстатом информации, произошло некоторое изменение стоимостных характеристик так называемого «борщевого» набора, оно коснулось картофеля (23,38 руб. за килограмм), лука (20,69 руб.), моркови (22,96 руб.) и капусты белокочанной (16,39 руб.). Яблоки различных сортов в целом подорожали до 79,76 руб. за килограмм. Наряду с этим эксперты отмечают изменение стоимости молока пастеризованного питьевого, оно стало дороже, достигнув не менее чем 45,92 руб. за литр.
Специалисты республиканского статистического ведомства отмечают, что в настоящее время стали дешевле продукты, относящиеся к бакалейной группе товаров: гречка снизилась в стоимости до 35,85 руб. за килограмм, пшено - до 27,56 руб., сахар-песок - до 30,94 руб., рис - до 49,37 руб. Отмечено снижение цен на муку пшеничную, она подешевела до 27,36 руб., масло подсолнечное можно приобрести за 92,15 руб.
Автор: Семен Зайцев