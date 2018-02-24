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Новый вид акул, обнаруженных в Атлантическом океане, мог иметь предков старше динозавров
Новый вид акул, который был обнаружен в Атлантическом океане, может иметь предков старше динозавров. По словам исследователей из Университета биологических наук во Флориде, данный хищник мог обитать на планете раньше, чем живые организмы выбрались на сушу.

Новый вид акул, обнаруженных в Атлантическом океане, мог иметь предков старше динозавров


Акулы, найденные относительно недавно, являются глубоководными хищниками. Они питаются предпочтительно небольшими рыбами, только изредка поднимаясь на поверхность. По словам специалистов, атлантический подвид отличается от своих современных собратьев наличием на коже нескольких сотен шипов, которые могли служить для передвижения по дну под высоким давлением.

Исследователи уверены, что рыба могла обитать еще до динозавров, так как все обитатели большой глубины появились значительно раньше животных на суше. Вид получил название Hexanchus vitulus в честь странной формы горла. По словам специалистов, у других подвидов акул данный орган отсутствует, так как пасть постепенно переходит в пищевод.

По словам специалистов, Hexanchus vitulus могли обитать на Земле более 250 миллионов лет назад. Не исключается, что именно данный вид мог быть звеном эволюции, благодаря которому рыбы поднялись почти на поверхность океана, а после чего добрались и до суши.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:12
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