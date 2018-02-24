На Пионерской станции в Санкт-Петербурге массовая драка остановила движение поездов
На Пионерской станции в Санкт-Петербурге массовая драка остановила движение поездов. Количество пострадавших и тяжесть повреждений неизвестны.
Происшествие случилось перед тем, как поезд остановился на станции «Пионерская». Очевидцы сообщают, что причиной драки стала попытка кражи у одного из пассажиров. В Интернет залили видео инцидента, на нем видно, что участие принимало несколько мужчин.
В полицию пока никто не обращался. Однако опубликованное видео стало причиной начала проверки.
Происшествие случилось перед тем, как поезд остановился на станции «Пионерская». Очевидцы сообщают, что причиной драки стала попытка кражи у одного из пассажиров. В Интернет залили видео инцидента, на нем видно, что участие принимало несколько мужчин.
В полицию пока никто не обращался. Однако опубликованное видео стало причиной начала проверки.
Автор: Северов Андрей