В Уфе в ДТП пострадал ребенок
«Дорожный патруль» сообщает, что в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Инцидент произошел вечером 23 февраля в поселке Максимовка.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan ехал по улице Ашкадарской и, сворачивая на Староторфяную, не уступил дорогу LADA Largus. После этого французский автомобиль врезался в бок LADA.
Правоохранителям водитель Logan рассказал, что он пропустил поворот и его ослепил фонарь. В результате столкновения пострадал ребенок. О его состоянии не сообщается. Отмечается, что мальчик не находился в детском сидении.
По словам очевидцев, водитель Renault Logan ехал по улице Ашкадарской и, сворачивая на Староторфяную, не уступил дорогу LADA Largus. После этого французский автомобиль врезался в бок LADA.
Правоохранителям водитель Logan рассказал, что он пропустил поворот и его ослепил фонарь. В результате столкновения пострадал ребенок. О его состоянии не сообщается. Отмечается, что мальчик не находился в детском сидении.
Автор: Сергей Сидорин