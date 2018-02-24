В Уфе иномарка протаранила пассажирский автобус
В Уфе водитель иномарки на скорости протаранил пассажирский автобус. О происшествии сообщают местные СМИ, ссылаясь при этом на заявления очевидцев указанной аварии.
Отмечено ДТП в центре Уфы утром текущей субботы, 24 февраля. Предварительно, на улице Сагита Агиша водитель иномарки во время движения на скорости въехал в пассажирский автобус, который двигался впереди. Удар пришелся на заднюю часть транспорта, пока у легковушки повреждена передняя половина кузова. Очевидцы уточняют, что все произошло достаточно быстро, и перед непосредственно столкновением был слышен скрип тормозов.
Информации о том, находились ли в салоне автобуса на момент столкновения пассажиры, источники не предоставляют. Неизвестным остается и то, пострадал ли кто-то вследствие вышеупомянутого ДТП. На место случившегося оперативно выехали сотрудники госавтоинспекции, которые сейчас активно выясняют все обстоятельства аварии. В частности, будут установлены ее причины, может приниматься процессуальное решение.
Отмечено ДТП в центре Уфы утром текущей субботы, 24 февраля. Предварительно, на улице Сагита Агиша водитель иномарки во время движения на скорости въехал в пассажирский автобус, который двигался впереди. Удар пришелся на заднюю часть транспорта, пока у легковушки повреждена передняя половина кузова. Очевидцы уточняют, что все произошло достаточно быстро, и перед непосредственно столкновением был слышен скрип тормозов.
Информации о том, находились ли в салоне автобуса на момент столкновения пассажиры, источники не предоставляют. Неизвестным остается и то, пострадал ли кто-то вследствие вышеупомянутого ДТП. На место случившегося оперативно выехали сотрудники госавтоинспекции, которые сейчас активно выясняют все обстоятельства аварии. В частности, будут установлены ее причины, может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер