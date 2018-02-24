Минтруд уполномочили назначать выплаты за рождение первенца
Минтруд получил полномочия по назначению выплат при рождении первенца. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров РФ.
Ведомство будет заниматься вопросом выплат не только после рождения, но и усыновления первого ребенка. Согласно обнародованным на сайте правительства документам о полномочиях Минтруда, порядок осуществления начисления средств будет контролироваться управлениями министерства на местах.
«Новые полномочия подразумевают, что родителям нужно будет обращаться по поводу оформления выплат в локальные управления Минтруда. Также ведомство может изменять перечень необходимых критериев и документов для получения средств. Речь идет о единоразовых выплатах при рождении или усыновлении первенца», - говорится в сообщении на портале правительства.
За ведомством также будут закреплены полномочия по согласованию вопросов размера выплат с Минфином. Кроме того, все обязанности по контролю выполнения данного закона также возьмет на себя Минтруд. В правительстве также поддержали отмену НДФЛ на выплаты семьям в течение ближайших четырех лет. Данная мера даст возможность существенно усилить поддержку родителей, содержащих и воспитывающих детей.
Ведомство будет заниматься вопросом выплат не только после рождения, но и усыновления первого ребенка. Согласно обнародованным на сайте правительства документам о полномочиях Минтруда, порядок осуществления начисления средств будет контролироваться управлениями министерства на местах.
«Новые полномочия подразумевают, что родителям нужно будет обращаться по поводу оформления выплат в локальные управления Минтруда. Также ведомство может изменять перечень необходимых критериев и документов для получения средств. Речь идет о единоразовых выплатах при рождении или усыновлении первенца», - говорится в сообщении на портале правительства.
За ведомством также будут закреплены полномочия по согласованию вопросов размера выплат с Минфином. Кроме того, все обязанности по контролю выполнения данного закона также возьмет на себя Минтруд. В правительстве также поддержали отмену НДФЛ на выплаты семьям в течение ближайших четырех лет. Данная мера даст возможность существенно усилить поддержку родителей, содержащих и воспитывающих детей.
Автор: Махов Артем