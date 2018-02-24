Жительница Оренбурга выжила при падении с шестого этажа
В Оренбурге 30-летняя местная жительница выпала из окна квартиры, размещенной на шестом этаже многоэтажки. Гражданке удалось выжить, однако впоследствии ей с травмами потребовалась госпитализация.
Согласно предоставленным массмедиа сведениям, указанный инцидент отмечен в Оренбурге накануне, когда местная жительница вышла на балкон своей квартиры, чтобы покурить. Предварительно, в момент произошедшего гражданка находилась в нетрезвом состоянии. Вследствие неосторожности пострадавшая выпала из окна на шестом этаже. Впоследствии женщина получила травмы и была доставлена сотрудниками скорой помощи в местную больницу. В медучреждении у пациентки диагностировали закрытый перелом таза, а также травму живота. Об инциденте уведомили сотрудников полиции Оренбурга.
Сейчас 30-летней женщине оказывается необходимая помощь, также по факту случившегося организована соответствующая проверка. По итогам последней может впоследствии утверждаться процессуальное решение.
Согласно предоставленным массмедиа сведениям, указанный инцидент отмечен в Оренбурге накануне, когда местная жительница вышла на балкон своей квартиры, чтобы покурить. Предварительно, в момент произошедшего гражданка находилась в нетрезвом состоянии. Вследствие неосторожности пострадавшая выпала из окна на шестом этаже. Впоследствии женщина получила травмы и была доставлена сотрудниками скорой помощи в местную больницу. В медучреждении у пациентки диагностировали закрытый перелом таза, а также травму живота. Об инциденте уведомили сотрудников полиции Оренбурга.
Сейчас 30-летней женщине оказывается необходимая помощь, также по факту случившегося организована соответствующая проверка. По итогам последней может впоследствии утверждаться процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер