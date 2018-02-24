В районе Волгограда найден труп мужчины с вырезанными глазами
В правоохранительных органах сообщили, что в районе Волгограда был найден труп мужчины с вырезанными глазами. Тело 62-летнего местного жителя обнаружили прохожие утром 23 февраля в поселке Лебяжья Поляна в Среднеахтубинском районе.
На теле погибшего зафиксированы множественные раны груди и обоих глаз, а также гематомы. В полиции отметили, что мужчина вел бродяжнический образ жизни. По горячим следам правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Ею оказалась 35-летняя местная жительница.
В ГУ МВД сообщают, что убийство было совершено после конфликта во время распития спиртных напитков.
На теле погибшего зафиксированы множественные раны груди и обоих глаз, а также гематомы. В полиции отметили, что мужчина вел бродяжнический образ жизни. По горячим следам правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Ею оказалась 35-летняя местная жительница.
В ГУ МВД сообщают, что убийство было совершено после конфликта во время распития спиртных напитков.
Автор: Сергей Сидорин