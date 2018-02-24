Россия признана лидером по денежным переводам на Украину
Россия вышла в лидеры по денежным переводам на Украину, согласно информации НБУ, вслед за РФ отмечены США. На третьей позиции по финансовым потокам находится Израиль, на четвертой и пятой – Италия и Польша.
Согласно представленной в массмедиа информации, на протяжении 2017 года из Российской Федерации в Украину была переведено суммарно 516,18 млн долларов. За тот же период времени в США перечислено 370,31 млн долларов, в Израиль - 264,38 млн долларов. По данным экспертов, на протяжении прошедшего года в Польшу было отправлено 106,45 млн долларов, в Италию - 175,77 млн. Особо отмечено, что Россия в 2017 году оставалась ведущим донором в сегменте зафиксированных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами. Приводится сравнение с Арменией и Киргизией, отток денежных средств составил значительную часть национального ВВП этих государств (16,6% и 29,5% соответственно).
В сравнении с 2016 годом, отмечают аналитики, произошло сокращение в сегменте переводов на Украину. Из данной страны финансовые потоки сократились на 18,8. Из России в Грузию перечислено 25,96 млн долларов, в Азербайджан – 14,94 млн долларов, в КНР - 13,87 млн долларов. Потоки в Узбекистан составили 9,45 млн долларов, в прочие страны мигранты перевели 103,8 млн долларов США.
Согласно представленной в массмедиа информации, на протяжении 2017 года из Российской Федерации в Украину была переведено суммарно 516,18 млн долларов. За тот же период времени в США перечислено 370,31 млн долларов, в Израиль - 264,38 млн долларов. По данным экспертов, на протяжении прошедшего года в Польшу было отправлено 106,45 млн долларов, в Италию - 175,77 млн. Особо отмечено, что Россия в 2017 году оставалась ведущим донором в сегменте зафиксированных переводов, осуществляемых трудовыми мигрантами. Приводится сравнение с Арменией и Киргизией, отток денежных средств составил значительную часть национального ВВП этих государств (16,6% и 29,5% соответственно).
В сравнении с 2016 годом, отмечают аналитики, произошло сокращение в сегменте переводов на Украину. Из данной страны финансовые потоки сократились на 18,8. Из России в Грузию перечислено 25,96 млн долларов, в Азербайджан – 14,94 млн долларов, в КНР - 13,87 млн долларов. Потоки в Узбекистан составили 9,45 млн долларов, в прочие страны мигранты перевели 103,8 млн долларов США.
Автор: Семен Зайцев