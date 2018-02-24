В Санкт-Петербурге жители Пушкина остались без воды из-за прорыва труб
В Санкт-Петербурге в Пушкине девять домов остались без воды из-за прорыва трубопровода. По информации от местной прессы, инцидент произошел еще 23 февраля, но ликвидировать его последствия пока не удалось.
Воды в настоящее время нет в домах на Павловском шоссе. По сведениям от представителей локальных коммунальных служб, сейчас на местах работают специалисты, которые устраняют проблему. Также известно, что труба на данном участке может потребовать замены из-за ненадлежащего состояния.
Местные жители в социальных сетях начали жаловаться, что на обращения в коммунальные предприятия отреагировали не сразу. Только сегодня в утреннее время на месте появились несколько человек, выполняющих замену соединения.
«Сейчас ремонтная бригада работает на адресе, по которому была сделана заявка. Водоснабжение будет полностью восстановлено во второй половине дня, так как пробоина в трубе оказалась серьезной», - сообщили в пресс-центре Водоканала Санкт-Петербурга.
Воды в настоящее время нет в домах на Павловском шоссе. По сведениям от представителей локальных коммунальных служб, сейчас на местах работают специалисты, которые устраняют проблему. Также известно, что труба на данном участке может потребовать замены из-за ненадлежащего состояния.
Местные жители в социальных сетях начали жаловаться, что на обращения в коммунальные предприятия отреагировали не сразу. Только сегодня в утреннее время на месте появились несколько человек, выполняющих замену соединения.
«Сейчас ремонтная бригада работает на адресе, по которому была сделана заявка. Водоснабжение будет полностью восстановлено во второй половине дня, так как пробоина в трубе оказалась серьезной», - сообщили в пресс-центре Водоканала Санкт-Петербурга.
Автор: Махов Артем