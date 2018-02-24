Жена экс-звезды “Дома-2” Степана Меньщикова намекнула на воссоединение с мужем
Супруга известного по участию в “Доме-2” Степана Меньщикова намекнула на воссоединение с мужем. В настоящее же время Евгения проживает в съемном жилье вместе с детьми, а экс-домочадец помогает в их содержании.
Пара рассталась осенью 2017 года, когда Евгения решила жить отдельно от Степана Меньшикова. Экс-возлюбленные сохранили теплые отношения, отец часто видится с детьми, помогая в их воспитании и поддерживая в финансовом плане. Общение домочадца и его бывшей жены оказалось настолько близким, что некоторые поклонники даже заочно воссоединили пару, пророча им счастливое совместное будущее.
Сама же экс-жена Меньшикова слухи отрицала, отмечая, что выглядеть счастливыми они пытаются ради детей, ведь для них важно присутствие обоих родителей. Впрочем, многих интересует, почему пара до сих пор не подает документы на развод, ведь уже давно не живет вместе. Многие по-прежнему продолжают верить, что экс-участник “Дома-2” с женой снова сойдутся и продолжат совместное воспитание отпрысков.
Пара рассталась осенью 2017 года, когда Евгения решила жить отдельно от Степана Меньшикова. Экс-возлюбленные сохранили теплые отношения, отец часто видится с детьми, помогая в их воспитании и поддерживая в финансовом плане. Общение домочадца и его бывшей жены оказалось настолько близким, что некоторые поклонники даже заочно воссоединили пару, пророча им счастливое совместное будущее.
Сама же экс-жена Меньшикова слухи отрицала, отмечая, что выглядеть счастливыми они пытаются ради детей, ведь для них важно присутствие обоих родителей. Впрочем, многих интересует, почему пара до сих пор не подает документы на развод, ведь уже давно не живет вместе. Многие по-прежнему продолжают верить, что экс-участник “Дома-2” с женой снова сойдутся и продолжат совместное воспитание отпрысков.
Автор: Марина Вебер