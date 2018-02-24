Екатерина Варнава сравнила отдых в Сочи с купанием поросенка
Екатерина Варнава сравнила свой отдых в Сочи с купанием поросенка в бассейне. На своей странице в Instagram она обнародовала ролик, вызвавший массу положительных отзывов у пользователей с чувством юмора.
На ролике Варнавы запечатлен поросенок, который купается в надувном бассейне. Делая движения в стороны, он пытается выбраться из резервуара, но у него ничего не получается. По словам телеведущей, в настоящее время она отдыхает в Сочи, где вечером состоится ее выступление в рамках турне Comedy Woman.
Поклонники Варнавы положительно оценили ее чувство юмора. Многие подчеркнули, что телеведущая выглядит отлично, ввиду чего ей не стоит сравнивать себя с поросенком.
На ролике Варнавы запечатлен поросенок, который купается в надувном бассейне. Делая движения в стороны, он пытается выбраться из резервуара, но у него ничего не получается. По словам телеведущей, в настоящее время она отдыхает в Сочи, где вечером состоится ее выступление в рамках турне Comedy Woman.
Поклонники Варнавы положительно оценили ее чувство юмора. Многие подчеркнули, что телеведущая выглядит отлично, ввиду чего ей не стоит сравнивать себя с поросенком.
Автор: Махов Артем