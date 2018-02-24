Исследование: Курение через систему glo менее вредит здоровью
Курение табака через систему glo менее вредит здоровью в сравнении с обычными сигаретами. В клинических испытаниях приняли участие 180 человек.
Исследования проводила компания-разработчик устройства British American Tobacco. Glo – это аппарат, который имеет нагревательный элемент, появившейся на рынке впервые. При таком способе курения табака, курильщик полностью раскроет его вкус и не испытает воздействия токсических веществ, как при использовании классических сигарет. Нагревательный элемент не вызывает тления табачных листьев, а просто нагревает их. Производитель разработал специальные стики и только их можно будет использовать в устройстве. Уровень воздействия вредных веществ падает на 95 %, потому, что при курении не производится дыма.
Glo испытали 180 добровольцев в Японии, все они потребляют обычные сигареты. Эксперименты проводились в помещении клиники. В первые 2 дня им дали обычные сигареты и исследовали собранные анализы. Следующие 5 дней испытуемые использовали новейшую систему. В собранных анализах эксперты отметили снижение количества токсина в 2 раза. Glo продолжают тестировать, чтобы полностью понять воздействие на организм.
Исследования проводила компания-разработчик устройства British American Tobacco. Glo – это аппарат, который имеет нагревательный элемент, появившейся на рынке впервые. При таком способе курения табака, курильщик полностью раскроет его вкус и не испытает воздействия токсических веществ, как при использовании классических сигарет. Нагревательный элемент не вызывает тления табачных листьев, а просто нагревает их. Производитель разработал специальные стики и только их можно будет использовать в устройстве. Уровень воздействия вредных веществ падает на 95 %, потому, что при курении не производится дыма.
Glo испытали 180 добровольцев в Японии, все они потребляют обычные сигареты. Эксперименты проводились в помещении клиники. В первые 2 дня им дали обычные сигареты и исследовали собранные анализы. Следующие 5 дней испытуемые использовали новейшую систему. В собранных анализах эксперты отметили снижение количества токсина в 2 раза. Glo продолжают тестировать, чтобы полностью понять воздействие на организм.
Автор: Северов Андрей