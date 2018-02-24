Эксперты: В Алтайском крае прекратился рост цен на бензин
Бензины, реализуемые на АЗС в Алтайском крае, прекратили рост, в данном сегменте стоимость ГСМ не поднимается с середины января. Информация представлена в массмедиа Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.
На протяжении 11-18 февраля нынешнего года среднестатистическая стоимость одного литра высокооктанового бензина АИ-92 составила в регионе не более 37 руб. за литр, при этом позиция АИ-95 была отмечена на уровне 38,89 руб., дизельное топливо (зимнее) - 40,53 руб. Эксперты отмечают рост ценовых характеристик ГСМ на территории Южного округа, снижение отмечено в Дальневосточном округе. В тоже время в районах Сибирского федерального округа максимальная стоимость АИ-92 зафиксирована на уровне 37,24 руб. за литр.
По данным аналитиков, установившаяся в настоящее время тенденция является показателем стабилизации ценовых характеристик топлива. Она имеет отношение в основном ко всем регионам СФО.
На протяжении 11-18 февраля нынешнего года среднестатистическая стоимость одного литра высокооктанового бензина АИ-92 составила в регионе не более 37 руб. за литр, при этом позиция АИ-95 была отмечена на уровне 38,89 руб., дизельное топливо (зимнее) - 40,53 руб. Эксперты отмечают рост ценовых характеристик ГСМ на территории Южного округа, снижение отмечено в Дальневосточном округе. В тоже время в районах Сибирского федерального округа максимальная стоимость АИ-92 зафиксирована на уровне 37,24 руб. за литр.
По данным аналитиков, установившаяся в настоящее время тенденция является показателем стабилизации ценовых характеристик топлива. Она имеет отношение в основном ко всем регионам СФО.
Автор: Семен Зайцев