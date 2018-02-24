Ирина Шейк взволновала поклонников “горячими” снимками с отдыха у побережья
Ирина Шейк взволновала своих фолловеров “горячими” снимками, сделанными во время отдыха у побережья. Соответствующие кадры молодая мать разместила на своей странице в сети Instagram.
Ирина Шейк совсем недавно участвовала в Неделе моды, проходившей в Нью-Йорке, и после напряженного графика решила отправиться на отдых. На фото с уик-энда модель позирует в закрытом купальнике, сидя у бассейна. Несмотря на то, что наряд относительно закрытый, он все же позволяет рассмотреть подтянутую фигуру знаменитости. После родов звезда сумела достаточно быстро вернуться в прежнюю форму, что неудивительно, ведь в декрете модель пробыла всего несколько месяцев. Сейчас она без стеснения демонстрирует свое тело, а также активно участвует в фотосессиях, обнажаясь в кадре.
Поклонников Ирины Шейк “горячие” снимки кумира приводят в восторг, а ее публикации с демонстрацией фигуры неизменно набирают сотни тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов. Впрочем, нашлись и те, кто осуждает модель за то, что она так мало времени проводит с ребенком.
Ирина Шейк совсем недавно участвовала в Неделе моды, проходившей в Нью-Йорке, и после напряженного графика решила отправиться на отдых. На фото с уик-энда модель позирует в закрытом купальнике, сидя у бассейна. Несмотря на то, что наряд относительно закрытый, он все же позволяет рассмотреть подтянутую фигуру знаменитости. После родов звезда сумела достаточно быстро вернуться в прежнюю форму, что неудивительно, ведь в декрете модель пробыла всего несколько месяцев. Сейчас она без стеснения демонстрирует свое тело, а также активно участвует в фотосессиях, обнажаясь в кадре.
Поклонников Ирины Шейк “горячие” снимки кумира приводят в восторг, а ее публикации с демонстрацией фигуры неизменно набирают сотни тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов. Впрочем, нашлись и те, кто осуждает модель за то, что она так мало времени проводит с ребенком.
Автор: Марина Вебер