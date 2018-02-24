Составлен ТОП-10 самых экономичных гибридных авто 2018 года
Эксперты в автомобильной сфере составили ТОП-10 самых экономичных гибридных автомобилей 2018 года выпуска. В рейтинг вошли модели, потребляющие менее 7 литров топлива на 100 километров движения.
Лидером рейтинга стал Hyundai Ioniq Hybrid при расходе 4,13 литров. На втором месте оказался Toyota Prius (4,45 литра), а на третьей позиции - Toyota Camry Hybrid (4,6 литра). На четвертой и пятой строчке оказались соответвенно Chevrolet Malibu PHEV и KIA Niro с показателем 4,8 литра на 100 километров при движении на городских трассах.
Места составленного ТОПа с шестого по восьмое досталось Toyota Prius C в салоне хэтчбек (4,9 литров), Ford Fusion (5,1 литра) и KIA Optima Hybrid (5,11 литра). Две последних строчки рейтинга достались Ford C-Max (6,15 литров) и Lincoln MKZ (6,19 литров).
Ранее сообщалось, что стандартная вариация Toyota Prius 2018 будет иметь ценник на рынке 26 тысяч долларов.
Лидером рейтинга стал Hyundai Ioniq Hybrid при расходе 4,13 литров. На втором месте оказался Toyota Prius (4,45 литра), а на третьей позиции - Toyota Camry Hybrid (4,6 литра). На четвертой и пятой строчке оказались соответвенно Chevrolet Malibu PHEV и KIA Niro с показателем 4,8 литра на 100 километров при движении на городских трассах.
Места составленного ТОПа с шестого по восьмое досталось Toyota Prius C в салоне хэтчбек (4,9 литров), Ford Fusion (5,1 литра) и KIA Optima Hybrid (5,11 литра). Две последних строчки рейтинга достались Ford C-Max (6,15 литров) и Lincoln MKZ (6,19 литров).
Ранее сообщалось, что стандартная вариация Toyota Prius 2018 будет иметь ценник на рынке 26 тысяч долларов.
Автор: Сергей Сидорин