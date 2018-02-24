Тюнинговая компания Fostla представила «зеркальный» BMW X6 M50d
Тюнинговая компания Fostla презентовала «зеркальную» версию BMW X6 M50d. По информации от специалистов, транспортное средство почти ничем не отличается от оригинала за исключением дизайна экстерьера.
Зеркальная пленка, которая применялся при отделке автомобиля, называется «черный хром». Благодаря специальному покрытию транспортное средство имеет цвет, напоминающий напыление на солнцезащитных очках. Дополнением к дизайну стали колесные диски на 22 дюйма, также окрашенные в соответствующий оттенок.
Под капотом версии кроссовера от Fostla располагается силовой агрегат на 3 литра при мощности в 437 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 7 ступеней. В случае попадания автомобиля на конвейер, он также будет продаваться с автоматическим вариатором с аналогичным числом передач.
Максимальная скорость BMW X6 M50d составляет 250 километров в час. До «сотни» он разгоняется примерно за 5,2 секунды. Представленный пакет обновлений для BMW X6 M50d в России обойдется в 1,3 миллиона рублей. По поводу выхода модели на рынок пока ничего не сообщается.
Зеркальная пленка, которая применялся при отделке автомобиля, называется «черный хром». Благодаря специальному покрытию транспортное средство имеет цвет, напоминающий напыление на солнцезащитных очках. Дополнением к дизайну стали колесные диски на 22 дюйма, также окрашенные в соответствующий оттенок.
Под капотом версии кроссовера от Fostla располагается силовой агрегат на 3 литра при мощности в 437 лошадиных сил. Вместе с ним установили МКПП на 7 ступеней. В случае попадания автомобиля на конвейер, он также будет продаваться с автоматическим вариатором с аналогичным числом передач.
Максимальная скорость BMW X6 M50d составляет 250 километров в час. До «сотни» он разгоняется примерно за 5,2 секунды. Представленный пакет обновлений для BMW X6 M50d в России обойдется в 1,3 миллиона рублей. По поводу выхода модели на рынок пока ничего не сообщается.
Автор: Махов Артем