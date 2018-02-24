Гаянэ Багдасарян взволновала подписчиков пикантным снимком в купальнике
Гаянэ Багдасарян взволновала своих многочисленных фолловеров пикантным снимком, где она позирует в купальнике. Соответствующий кадр модель разместила на своей странице в сети Instagram.
Лента Гаянэ Багдасарян заполнена откровенными фото, ведь модель всячески демонстрирует поклонникам все достоинства своей фигуры. Этот раз не стал исключением, и знаменитость поделилась кадром, сделанным во время отдыха на Самуи. Там звезда сидит на шезлонге с видом на море, облаченная в открытый купальник, позволяющий рассмотреть полуобнаженное тело. “Есть райское место и есть райские люди. Какой Ваш выбор?”, — обратилась модель к подписчикам.
Большинство поклонников в комментариях начали оставлять комплименты в адрес Гаянэ Багдасарян, отмечая, что она выглядит потрясающе и определенно имеет, что показать. За короткий период времени запись на странице модели успела собрать более 1,3 тысячи отметок “Мне нравится”.
Ранее Багдасарян поздравила мужчин с 23 февраля при помощи пикантной фотографии.
Лента Гаянэ Багдасарян заполнена откровенными фото, ведь модель всячески демонстрирует поклонникам все достоинства своей фигуры. Этот раз не стал исключением, и знаменитость поделилась кадром, сделанным во время отдыха на Самуи. Там звезда сидит на шезлонге с видом на море, облаченная в открытый купальник, позволяющий рассмотреть полуобнаженное тело. “Есть райское место и есть райские люди. Какой Ваш выбор?”, — обратилась модель к подписчикам.
Большинство поклонников в комментариях начали оставлять комплименты в адрес Гаянэ Багдасарян, отмечая, что она выглядит потрясающе и определенно имеет, что показать. За короткий период времени запись на странице модели успела собрать более 1,3 тысячи отметок “Мне нравится”.
Ранее Багдасарян поздравила мужчин с 23 февраля при помощи пикантной фотографии.
Автор: Марина Вебер