В Шереметьево пьяный пассажир самолёта набросился на полицейского
В Москве в аэропорту Шереметьево мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на работника полиции. По сведениям от локальной прессы, нарушителя порядка пришлось задержать до выяснения обстоятельств.
Инцидент произошел после приземления самолета, летевшего из Женевы в Москву. Экипаж борта вызвал на место правоохранителей, так как мужчина, находившийся в состоянии опьянения, начал приставать к другим пассажирам. По словам одного из сотрудников авиакомпании, он начал выпивать сразу после вылета с Женевы.
«В ходе предварительного разбирательства мужчина вел себя достаточно агрессивно. В один момент он нанес удар в область головы сотруднику МВД на транспорте. После этого его пришлось задержать и доставить в близлежащую дежурную часть», - сообщила Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД РФ.
Пассажир был привлечен к ответственности согласно административному кодексу за хулиганство. После задержания его направили на медицинское обследование.
Инцидент произошел после приземления самолета, летевшего из Женевы в Москву. Экипаж борта вызвал на место правоохранителей, так как мужчина, находившийся в состоянии опьянения, начал приставать к другим пассажирам. По словам одного из сотрудников авиакомпании, он начал выпивать сразу после вылета с Женевы.
«В ходе предварительного разбирательства мужчина вел себя достаточно агрессивно. В один момент он нанес удар в область головы сотруднику МВД на транспорте. После этого его пришлось задержать и доставить в близлежащую дежурную часть», - сообщила Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД РФ.
Пассажир был привлечен к ответственности согласно административному кодексу за хулиганство. После задержания его направили на медицинское обследование.
Автор: Махов Артем