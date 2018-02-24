Ученые: Ацтеки из цивилизации майя могли иметь социальные проблемы
По предположению ученых, цивилизация майя могла иметь много социальных проблем, города постепенно были покинуты жителями, жизнь в них приносила проблемы, включая социальные взрывы. Об этом информирует медиа-здание «Политэксперт».
После изучения древних сооружений исследователи сделали вывод, что до крушения всемогущей империи майя в ней произошли несколько крупных социальных взрывов. Группа учёных в составе американских и гватемальский археологов при исследовании сооружений применили радиоуглеродный метод датирования построек. Тот же способ был применен и в отношении предметов утвари. Руины, имеющиеся на территории провинции Петен, изучаются с 2005 года, раскопки ведутся на глубине от 2,5 до 8 м, местность носит наименование Сейбал. Согласно научным данным, ацтеки не покидали регион с начала и до конца своей цивилизации. Экспедиция национальной Академии Наук Гватемалы указывает, что социальные проблемы имели вид разрушения институтов семьи и войны, включая снижение экономической активности, указывается и на нехватку природных ресурсов.
Первая социальная вспышка у майа датирована 150-300 годами, вторая – 800-959 годами. Учёные указывают, что другие центры проживания ацтеков, помимо Петена, также подвергались социальным взрывам, это могло стать причиной гибели нескольких крупных поселений.
После изучения древних сооружений исследователи сделали вывод, что до крушения всемогущей империи майя в ней произошли несколько крупных социальных взрывов. Группа учёных в составе американских и гватемальский археологов при исследовании сооружений применили радиоуглеродный метод датирования построек. Тот же способ был применен и в отношении предметов утвари. Руины, имеющиеся на территории провинции Петен, изучаются с 2005 года, раскопки ведутся на глубине от 2,5 до 8 м, местность носит наименование Сейбал. Согласно научным данным, ацтеки не покидали регион с начала и до конца своей цивилизации. Экспедиция национальной Академии Наук Гватемалы указывает, что социальные проблемы имели вид разрушения институтов семьи и войны, включая снижение экономической активности, указывается и на нехватку природных ресурсов.
Первая социальная вспышка у майа датирована 150-300 годами, вторая – 800-959 годами. Учёные указывают, что другие центры проживания ацтеков, помимо Петена, также подвергались социальным взрывам, это могло стать причиной гибели нескольких крупных поселений.
Автор: Семен Зайцев