В январе 2018 года продажи Datsun на рынке России выросли на 14%
Согласно итогам января 2018 года, продажи бренда Datsun на рынке России показали рост на 14%. Впоследствии доля производителя непосредственно в РФ составила в сумме 1,2%.
В течение января дилерам компании Datsun в России удалось продать свыше 1,26 тысячи авто марки. Этот показатель оказался на 14% выше, нежели фиксировалось за аналогичный период, но в 2017 году. При этом в прошлом месяце на некоторые модели производителя выросла стоимость, в среднем на 7 тысяч рублей. К примеру, седан Datsun on-DO теперь обойдется в 461 тысячу рублей, а ценник Datsun mi-DO стартует с 524 тысяч. Речь идет о базовых комплектациях моделей, цена более дорогостоящих модификаций тоже обновилась начиная с 16 января.
Представители Datsun отмечают, что скачок цен в прошлом месяце фактически совпал со средними инфляционными ожиданиями непосредственно по рынку России. Дальнейшее обновление ценников на продукцию бренда может зависеть от целого перечня факторов, в том числе действий со стороны конкурентов.
В течение января дилерам компании Datsun в России удалось продать свыше 1,26 тысячи авто марки. Этот показатель оказался на 14% выше, нежели фиксировалось за аналогичный период, но в 2017 году. При этом в прошлом месяце на некоторые модели производителя выросла стоимость, в среднем на 7 тысяч рублей. К примеру, седан Datsun on-DO теперь обойдется в 461 тысячу рублей, а ценник Datsun mi-DO стартует с 524 тысяч. Речь идет о базовых комплектациях моделей, цена более дорогостоящих модификаций тоже обновилась начиная с 16 января.
Представители Datsun отмечают, что скачок цен в прошлом месяце фактически совпал со средними инфляционными ожиданиями непосредственно по рынку России. Дальнейшее обновление ценников на продукцию бренда может зависеть от целого перечня факторов, в том числе действий со стороны конкурентов.
Автор: Марина Вебер