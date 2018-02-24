Полуголая МакSим поздравила мужчин с 23 февраля
На своей странице в Instagram певица МакSим (Марина Максимова) поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Она опубликовала снимок с обнаженной грудью.
На фотографии исполнительница лежит на черном кожаном диване в трусиках и расстегнутой джинсовой куртке, в которой видно обнаженную грудь без бюстгальтера. На ногах у нее надеты высокие ботфорты. В описании к снимку певица отметила, что восхищается отвагой, победами и скоростью ритмов мужчин. Также она отметила нежность и умение ценить женщин. МакSим попросила мужскую часть населения быть героями женских романов, а в замен женщины сохранят домашний уютный очаг, где их всегда ждут и верят. «Оставайтесь нашим океаном, а мы будем вашим берегом», - завершила послание исполнительница.
В комментариях подписчики присоединились к словам поздравления и восхитились обнаженным снимком. Некоторые спрашивали, когда певица в очередной раз снимется для мужского журнала и продемонстрирует поклонникам полноценную фотосессию. Снимок набрал больше 13 тысяч отметок «Нравится» более 140 комментариев.
Ранее сообщалось, что МакSим обвинили в том, что она увела чужого мужа.
На фотографии исполнительница лежит на черном кожаном диване в трусиках и расстегнутой джинсовой куртке, в которой видно обнаженную грудь без бюстгальтера. На ногах у нее надеты высокие ботфорты. В описании к снимку певица отметила, что восхищается отвагой, победами и скоростью ритмов мужчин. Также она отметила нежность и умение ценить женщин. МакSим попросила мужскую часть населения быть героями женских романов, а в замен женщины сохранят домашний уютный очаг, где их всегда ждут и верят. «Оставайтесь нашим океаном, а мы будем вашим берегом», - завершила послание исполнительница.
В комментариях подписчики присоединились к словам поздравления и восхитились обнаженным снимком. Некоторые спрашивали, когда певица в очередной раз снимется для мужского журнала и продемонстрирует поклонникам полноценную фотосессию. Снимок набрал больше 13 тысяч отметок «Нравится» более 140 комментариев.
Ранее сообщалось, что МакSим обвинили в том, что она увела чужого мужа.
Автор: Сергей Сидорин