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Полуобнаженная Эшли Грэм поделилась интимными снимками
Полуобнаженная Эшли Грэм обнародовала несколько откровенных снимков. На них модель позирует на пляже в бикини, которое едва ли прикрывает ее пышные формы.

Полуобнаженная Эшли Грэм поделилась интимными снимками


«Я не хочу, чтобы меня помещали в какие-то рамки из-за цифры на бирке моей одежды. Каждая женщина вольна быть такой, какой она является. Мне часто говорили, что привлекательность является залогом успеха. Я не считаю, что идеальные формы и модельную внешность можно считать каноничными. Времена меняются, а женская красота остается в цене», - рассказывала модель в одном из недавних интервью.

На снимках Грэм позирует на пляже, а на ее теле можно заметить попавший на него песок. Поклонники предположили, что снимки были сделаны в рамках фотосессии для бренда бикини, так как на каждом отдельном фото модель примеряет разный купальник. Одна из моделей, больше напоминающая монокини из ниток, вызвала у фанатов наибольший восторг. Публикация набрала огромное количество лайков и массу положительных комментариев.

Автор: Махов Артем
Вчера, 21:23
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