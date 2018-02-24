Полуобнаженная Эшли Грэм поделилась интимными снимками
Полуобнаженная Эшли Грэм обнародовала несколько откровенных снимков. На них модель позирует на пляже в бикини, которое едва ли прикрывает ее пышные формы.
«Я не хочу, чтобы меня помещали в какие-то рамки из-за цифры на бирке моей одежды. Каждая женщина вольна быть такой, какой она является. Мне часто говорили, что привлекательность является залогом успеха. Я не считаю, что идеальные формы и модельную внешность можно считать каноничными. Времена меняются, а женская красота остается в цене», - рассказывала модель в одном из недавних интервью.
На снимках Грэм позирует на пляже, а на ее теле можно заметить попавший на него песок. Поклонники предположили, что снимки были сделаны в рамках фотосессии для бренда бикини, так как на каждом отдельном фото модель примеряет разный купальник. Одна из моделей, больше напоминающая монокини из ниток, вызвала у фанатов наибольший восторг. Публикация набрала огромное количество лайков и массу положительных комментариев.
«Я не хочу, чтобы меня помещали в какие-то рамки из-за цифры на бирке моей одежды. Каждая женщина вольна быть такой, какой она является. Мне часто говорили, что привлекательность является залогом успеха. Я не считаю, что идеальные формы и модельную внешность можно считать каноничными. Времена меняются, а женская красота остается в цене», - рассказывала модель в одном из недавних интервью.
На снимках Грэм позирует на пляже, а на ее теле можно заметить попавший на него песок. Поклонники предположили, что снимки были сделаны в рамках фотосессии для бренда бикини, так как на каждом отдельном фото модель примеряет разный купальник. Одна из моделей, больше напоминающая монокини из ниток, вызвала у фанатов наибольший восторг. Публикация набрала огромное количество лайков и массу положительных комментариев.
Автор: Махов Артем