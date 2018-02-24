Певица Ирина Дубцова отдохнула в Турции с футболистом из Украины
Певица Ирина Дубцова провела отдых в Турции с футболистом из Украины Адеринсолом Хабибом Эсеолом. С танцором Александром Мыльниковым она рассталась.
Звезда празднует свой день рождения и День всех влюбленных. Мимо пристального взгляда подписчиков не прошли фотографии, на которых был замечен молодой человек. Стало понятно, что артистка была в активном поиске возлюбленного. На снимках присутствовал украинский футболист, который получил экзотическое имя от отца, родом из Нигерии. Он проходил сборы в Турции еще с начала года, тренируясь в составе казахстанского клуба.
Ирина Дубцова остановилась в роскошном отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort, из ее окон виден берег Средиземного моря. Там есть все для первоклассного отдыха: гольф, теннис, СПА, бассейны, аквапарк. Сутки проживания оцениваются в 18 000 рублей.
До этого Дубцова отдыхала и работала в этой стране с членом ее балета Александром Мыльниковым. Он хорошо сдружился с ее ребенком, часто бывал у них дома, вместе они активно отдыхали. Но, как оказалось, она не нашла ему места в своей жизни.
Звезда празднует свой день рождения и День всех влюбленных. Мимо пристального взгляда подписчиков не прошли фотографии, на которых был замечен молодой человек. Стало понятно, что артистка была в активном поиске возлюбленного. На снимках присутствовал украинский футболист, который получил экзотическое имя от отца, родом из Нигерии. Он проходил сборы в Турции еще с начала года, тренируясь в составе казахстанского клуба.
Ирина Дубцова остановилась в роскошном отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort, из ее окон виден берег Средиземного моря. Там есть все для первоклассного отдыха: гольф, теннис, СПА, бассейны, аквапарк. Сутки проживания оцениваются в 18 000 рублей.
До этого Дубцова отдыхала и работала в этой стране с членом ее балета Александром Мыльниковым. Он хорошо сдружился с ее ребенком, часто бывал у них дома, вместе они активно отдыхали. Но, как оказалось, она не нашла ему места в своей жизни.
Автор: Северов Андрей