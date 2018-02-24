Xiaomi Redmi Note 5 дебютирует в Китае с другой конфигурацией камеры
Xiaomi Redmi Note 5 дебютирует в Китае с разными конфигурациями камеры. Об этом намекнул начальник маркетингового отдела компании, о чем сообщается на страницах портала Gizmo.
Redmi Note 5 дебютировал 14 февраля на территории Индии. Модель среднего диапазона была представлена вместе с Redmi Note 5 Pro, но с другой спецификацией. Как и следовало ожидать, Xiaomi запустит обе модели в Китае, что может произойти достаточно скоро. Интересный аспект в том, что для КНР устройство предусмотрено с другой конфигурацией камеры.
Эксперты давно предполагали, что камера китайской версии Redmi Note 5 может отличаться от той, которая была объявлена в Индии. Смартфон оснащен задним объективом на 12 Мп с функцией быстрой автофокусировки и PDAF. На передней панели разместилась 8-мегапиксельная камера, которая оптимизирована для захвата снимков высокого качества в условиях низкой освещенности. “Фронталка” оснащена светодиодной вспышкой и Beauty 3.0. Китайская версия Redmi Note 5 почти наверняка поступит с другой спецификацией камеры, но что именно изменится пока неизвестно.
Redmi Note 5 дебютировал 14 февраля на территории Индии. Модель среднего диапазона была представлена вместе с Redmi Note 5 Pro, но с другой спецификацией. Как и следовало ожидать, Xiaomi запустит обе модели в Китае, что может произойти достаточно скоро. Интересный аспект в том, что для КНР устройство предусмотрено с другой конфигурацией камеры.
Эксперты давно предполагали, что камера китайской версии Redmi Note 5 может отличаться от той, которая была объявлена в Индии. Смартфон оснащен задним объективом на 12 Мп с функцией быстрой автофокусировки и PDAF. На передней панели разместилась 8-мегапиксельная камера, которая оптимизирована для захвата снимков высокого качества в условиях низкой освещенности. “Фронталка” оснащена светодиодной вспышкой и Beauty 3.0. Китайская версия Redmi Note 5 почти наверняка поступит с другой спецификацией камеры, но что именно изменится пока неизвестно.
Автор: Марина Вебер