Moon Express перенесла запуск модуля на Луну
Компания Moon Express перенесла запуск посадочного модуля на Луну. По информации от руководителя концерна Боба Ричардса, в настоящее время бренд не располагает полностью завершенной ракетой, которая сможет доставить аппаратуру на спутник.
«Нашей первоначальной задачей является путешествие на Луну с целью доставки на нее оборудования для будущих экспедиций. Для этого требуется достаточно мощный носитель, которым мы пока, к сожалению, не располагаем. Разработки в данной отрасли постоянно переносились, ввиду чего было решено отсрочить запуск», - рассказал Ричардс.
Наиболее вероятным временем полета на Луну является 2019 год. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства по поводу поддержки в обеспечении расходными материалами для транспортировки посадочного модуля.
По словам главы Moon Express, важным вопросом является и целесообразность путешествий на Луну. Перед полетами и обеспечением условий на спутнике для посадки космических кораблей стоит просчитать все риски и возможные положительные аспекты проекта.
«Нашей первоначальной задачей является путешествие на Луну с целью доставки на нее оборудования для будущих экспедиций. Для этого требуется достаточно мощный носитель, которым мы пока, к сожалению, не располагаем. Разработки в данной отрасли постоянно переносились, ввиду чего было решено отсрочить запуск», - рассказал Ричардс.
Наиболее вероятным временем полета на Луну является 2019 год. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства по поводу поддержки в обеспечении расходными материалами для транспортировки посадочного модуля.
По словам главы Moon Express, важным вопросом является и целесообразность путешествий на Луну. Перед полетами и обеспечением условий на спутнике для посадки космических кораблей стоит просчитать все риски и возможные положительные аспекты проекта.
Автор: Махов Артем