В Петербурге появились похожие на северное сияние световые столбы
В Санкт-Петербурге замечены уникальные световые столбы, которые походят на северное сияние. Наблюдать столь необычное явление смогли жители разных районов Северной столицы.
Многие жители Петербурга накануне стали свидетелями появления в небе вертикальных световых столбов разных цветов. Притом такое явление отмечалось повсеместно. Обычно подобное “сияние” фиксируется в морозную погоду, а зависит процесс от ряда факторов, таких как наличие в воздухе снежинок, мельчайших кристаллов воды, а также чего-то на подобии ледяного тумана с плоскими кристаллами. Несмотря на то, что образуются вертикальные лучи от искусственных источников света, явление все равно выглядит очень зрелищно.
Многие жители Петербурга были очень удивлены стать свидетелями такого редкого процесса, поэтому массово делали фото и делились ими в соцсетях. Стоит также отметить, что накануне вечером в Северной столице температура опускалась ниже отметки в -20 градусов, и морозная погода сохранится в течение ближайшего времени.
Многие жители Петербурга накануне стали свидетелями появления в небе вертикальных световых столбов разных цветов. Притом такое явление отмечалось повсеместно. Обычно подобное “сияние” фиксируется в морозную погоду, а зависит процесс от ряда факторов, таких как наличие в воздухе снежинок, мельчайших кристаллов воды, а также чего-то на подобии ледяного тумана с плоскими кристаллами. Несмотря на то, что образуются вертикальные лучи от искусственных источников света, явление все равно выглядит очень зрелищно.
Многие жители Петербурга были очень удивлены стать свидетелями такого редкого процесса, поэтому массово делали фото и делились ими в соцсетях. Стоит также отметить, что накануне вечером в Северной столице температура опускалась ниже отметки в -20 градусов, и морозная погода сохранится в течение ближайшего времени.
Автор: Марина Вебер