«Дом-2»: Марина Адоевцева готовится стать мамой во второй раз
Марина Адоевцева вновь готовится стать мамой, по информации экс-участницы телешоу «Дом-2», у неё имеется достаточно серьёзная причина, чтобы не поститься. В комментариях под постом в микроблоге в Instagram звезда не стала подтверждать реальность своего пикантного положения.
Поклонники Адоевцевой стали замечать у неё небольшой животик, но бывшая звезда популярного телепроекта никак не комментировала данное обстоятельство. Летом 2017 года она стала женой своего возлюбленного по имени Михаил. Поклонники молодой женщины отмечают, что в её аккаунте в соцсети Instagram всё чаще можно прочитать информацию о предстоящем пополнении семьи. В частности, указывается, что экс-участница телестройки счастлива, она и её супруг воспитывают двух девочек от предыдущих отношений. Округлившийся животик звезды привлёк особое внимание её многочисленных подписчиков.
На днях будущая мама подтвердила свою беременность. В очередном сообщении она написала, что в этот раз её не благословили на соблюдение поста, так как на то имеются веские причины. «Батюшка сказал, что вместо еды я должна тренироваться в молитве, милосердии, терпении и любви к ближнему! Смиренно приступила», - подчёркивает Марина Адоевцева.
Поклонники Адоевцевой стали замечать у неё небольшой животик, но бывшая звезда популярного телепроекта никак не комментировала данное обстоятельство. Летом 2017 года она стала женой своего возлюбленного по имени Михаил. Поклонники молодой женщины отмечают, что в её аккаунте в соцсети Instagram всё чаще можно прочитать информацию о предстоящем пополнении семьи. В частности, указывается, что экс-участница телестройки счастлива, она и её супруг воспитывают двух девочек от предыдущих отношений. Округлившийся животик звезды привлёк особое внимание её многочисленных подписчиков.
На днях будущая мама подтвердила свою беременность. В очередном сообщении она написала, что в этот раз её не благословили на соблюдение поста, так как на то имеются веские причины. «Батюшка сказал, что вместо еды я должна тренироваться в молитве, милосердии, терпении и любви к ближнему! Смиренно приступила», - подчёркивает Марина Адоевцева.
Автор: Семен Зайцев