Ученые выявили новый вид волн, вызывающих звон магнитного поля Земли
Ученые выявили новый вид волн, получаемые от воздействия Солнца на магнитное поле Земли. Поле начинает резонировать под таким мощным давлением.
Интересное явление было зафиксировано 22 февраля. Магнитная оболочка планеты превратилась в волну с периодом в 100 секунд, произошел резонанс с солнечным ветром. Исследователи зафиксировали звон в ушах, это продолжалось около одного часа. Открытое явление назвали «Рс-волнами». Под их воздействием появляется северное сияние.
Интересное явление было зафиксировано 22 февраля. Магнитная оболочка планеты превратилась в волну с периодом в 100 секунд, произошел резонанс с солнечным ветром. Исследователи зафиксировали звон в ушах, это продолжалось около одного часа. Открытое явление назвали «Рс-волнами». Под их воздействием появляется северное сияние.
Автор: Северов Андрей