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В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
Представители самопровозглашенной ДНР обвиняют военнослужащих со стороны Украины в обстреле Горловки. В частности, под огонь попала восточная окраина населенного пункта.

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Согласно заявлениям местных СМИ, обстрелы Горловки непосредственно со стороны ВСУ происходили в ночь на субботу, 24 февраля. Вследствие открытого военными Украины огня пострадали, предварительно, два дома, размещенных со стороны восточной окраины. Такие сведения подтверждает Иван Приходько, пребывающий на должности и.о. главы горадминистрации населенного пункта.

Представители мэрии также добавил, что сейчас активно уточняется более подробная информация о ночных обстрелах, а также о нанесенном действиями ВСУ ущербе. Кроме того, утверждают ДНР, накануне обстрелу также подвергался Ленинский район Донецка, вследствие чего якобы были обесточены сразу три прилегающих к городу населенных пункта.

Ранее представители Генштаба ВСУ проинформировали общественность о завершении проведения АТО непосредственно в Донбассе.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:45
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