Рома Зверь снялся обнажённым для нового клипа
Рома Зверь снялся обнаженным в новом клипе вне группы «Звери». Ролик был сделан в формате «селфи-видео» и рассказывает о буднях социопата, который почти никогда не выходит из собственного дома.
Главным героем ролика выступил сам Роман Билык. По словам участников группы, работа над видео заняла всего один день, так как все события в нем происходят в одной квартире. В доме Рома Зверь просыпается, принимает ванну, делает себе кофе и занимается другими бытовыми делами.
Далеко не все поклонники коллектива положительно оценили новую песню. Некоторые назвали ее не достаточно драйвовой и грустной. Другие похвалили Рому Зверя за то, что он начал отходить от канонов простого поп-рока, развиваясь в направлении западного качества. Также фанаты оценили глубокомысленный посыл. В тексте говорится о том, как чувствует себя социопат, проводящий всю жизнь наедине с собой. В клипе Рома Зверь несколько раз появляется в обнаженном виде, демонстрируя свой прием утреннего душа.
На странице коллектива в Facebook также говорится, что съемка и монтаж происходили в одной квартире. За двое суток ролик посмотрело более чем 20 тысяч человек и массу положительных комментариев.
Главным героем ролика выступил сам Роман Билык. По словам участников группы, работа над видео заняла всего один день, так как все события в нем происходят в одной квартире. В доме Рома Зверь просыпается, принимает ванну, делает себе кофе и занимается другими бытовыми делами.
Далеко не все поклонники коллектива положительно оценили новую песню. Некоторые назвали ее не достаточно драйвовой и грустной. Другие похвалили Рому Зверя за то, что он начал отходить от канонов простого поп-рока, развиваясь в направлении западного качества. Также фанаты оценили глубокомысленный посыл. В тексте говорится о том, как чувствует себя социопат, проводящий всю жизнь наедине с собой. В клипе Рома Зверь несколько раз появляется в обнаженном виде, демонстрируя свой прием утреннего душа.
На странице коллектива в Facebook также говорится, что съемка и монтаж происходили в одной квартире. За двое суток ролик посмотрело более чем 20 тысяч человек и массу положительных комментариев.
Автор: Махов Артем