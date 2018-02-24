Ксения Собчак проехалась на трамвае в Курске
Телеведущая Ксения Собчак проехалась на трамвае в Курске. Также телеведущая встретилась с горожанами и прогулялась по городу.
На встрече с людьми Собчак рассказала о своем отношении к действующей власти и о своем отношении к проблемам, которые существуют на данный момент в России.После общения с курянами теле-дива с группой помощников направилась на площадь Перекальского, где на остановке ждали трамвая местные жители. Транспорта пришлось ждать более получаса. Молодой человек, сопровождающий ее, предложил ей пройтись пешком, но та призвала ждать дальше – мол, если люди ждут, то и они будут ждать. Когда вагон подъехал, то Собчак с другими вошла в салон, чем удивила пассажиров. Лишь кондуктор не растерялась, а громко попросила передать за проезд.
В трамвае телеведущая доехала до улицы Дубровинского. Вслед за ней из вагона вышли и другие люди, чтобы сделать совместное фото.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали Ксению Собчак за отретушированную фотографию для глянцевого журнала.
На встрече с людьми Собчак рассказала о своем отношении к действующей власти и о своем отношении к проблемам, которые существуют на данный момент в России.После общения с курянами теле-дива с группой помощников направилась на площадь Перекальского, где на остановке ждали трамвая местные жители. Транспорта пришлось ждать более получаса. Молодой человек, сопровождающий ее, предложил ей пройтись пешком, но та призвала ждать дальше – мол, если люди ждут, то и они будут ждать. Когда вагон подъехал, то Собчак с другими вошла в салон, чем удивила пассажиров. Лишь кондуктор не растерялась, а громко попросила передать за проезд.
В трамвае телеведущая доехала до улицы Дубровинского. Вслед за ней из вагона вышли и другие люди, чтобы сделать совместное фото.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали Ксению Собчак за отретушированную фотографию для глянцевого журнала.
Автор: Сергей Сидорин