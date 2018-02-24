Ученые: Взрывы на Солнце могут вызывать изменения его магнитного поля
Взрывы на Солнце могут сказываться на его магнитном поле. По словам ученых из Центра теоретической физики в Политехнической школе в Палесо, выбросы корональной массы перемещаются с огромной скоростью, достигая поверхности Земли всего за несколько дней.
Ученые установили, что потоки энергии при взрывах на Солнце бывают настолько сильными, что при попадании на поверхность Земли они могли бы вызвать катаклизмы с необратимыми последствиями. В ходе изучения данного процесса специалисты составили компьютерную модель корональной массы, которая пробивает магнитное поле светила и разлетается во всех направлениях.
«Магнитное поле Солнца действует как гигантская клетка, способная сдерживать энергию огромной мощности. Во время последних взрывов на светиле она была частично пробита, ввиду чего излучение могло начать распространяться в космосе. Об этом свидетельствует увеличение количества магнитных бурь на Земле», - рассказали исследователи.
По словам ученых, несколько вспышек X-класса смогут полностью пробить магнитную сетку Солнца. В случае, если это произойдет, катаклизм может сказаться не только на самом светиле, но и всех близлежащих планетах.
Ученые установили, что потоки энергии при взрывах на Солнце бывают настолько сильными, что при попадании на поверхность Земли они могли бы вызвать катаклизмы с необратимыми последствиями. В ходе изучения данного процесса специалисты составили компьютерную модель корональной массы, которая пробивает магнитное поле светила и разлетается во всех направлениях.
«Магнитное поле Солнца действует как гигантская клетка, способная сдерживать энергию огромной мощности. Во время последних взрывов на светиле она была частично пробита, ввиду чего излучение могло начать распространяться в космосе. Об этом свидетельствует увеличение количества магнитных бурь на Земле», - рассказали исследователи.
По словам ученых, несколько вспышек X-класса смогут полностью пробить магнитную сетку Солнца. В случае, если это произойдет, катаклизм может сказаться не только на самом светиле, но и всех близлежащих планетах.
Автор: Махов Артем