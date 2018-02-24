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Алексей Пушков рассказал, зачем Украина необходима Западу
Сенатор Алексей Пушков опубликовал в Сети свою точку зрения по вопросу, для чего Украина необходима западным странам. По мнению политика, речь идёт об использовании данного государства для оказания давления на РФ.
Алексей Пушков рассказал, зачем Украина необходима Западу

В личном микроблоге Пушкова в популярной соцсети Twitter размещён пост политика. В нём информируется, что Леонид Кучма, представитель киевских властей на минских переговорах по Донбассу, считает, что Украина всегда «находилась на задворках». Речь идёт о прошедшей в Мюнхене (Германия) конференции по безопасности, в ней принял участие Пётр Порошенко, президент страны. По мнению сенатора, соседнее государство мало интересует Запад. Указывается на тот немаловажный аспект, что в отличие от процессов, происходящих сейчас на территории Сирийской Арабской Республики, наблюдающийся украинский кризис носит исключительно локальный характер. Его искусственно превратили в глобальный, причём за счёт усилий США и их союзников, подчёркивает Пушков.

Ранее Кучма заявил в массмедиа, что Украина, как он полагает, никогда не была полноценным государством. Экс-президент страны считает, что нынешнее положение украинцев следует признать ужасным. Из массы ВВП 75% составляют долги государства.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:15
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