Алексей Пушков рассказал, зачем Украина необходима Западу
Сенатор Алексей Пушков опубликовал в Сети свою точку зрения по вопросу, для чего Украина необходима западным странам. По мнению политика, речь идёт об использовании данного государства для оказания давления на РФ.
В личном микроблоге Пушкова в популярной соцсети Twitter размещён пост политика. В нём информируется, что Леонид Кучма, представитель киевских властей на минских переговорах по Донбассу, считает, что Украина всегда «находилась на задворках». Речь идёт о прошедшей в Мюнхене (Германия) конференции по безопасности, в ней принял участие Пётр Порошенко, президент страны. По мнению сенатора, соседнее государство мало интересует Запад. Указывается на тот немаловажный аспект, что в отличие от процессов, происходящих сейчас на территории Сирийской Арабской Республики, наблюдающийся украинский кризис носит исключительно локальный характер. Его искусственно превратили в глобальный, причём за счёт усилий США и их союзников, подчёркивает Пушков.
Ранее Кучма заявил в массмедиа, что Украина, как он полагает, никогда не была полноценным государством. Экс-президент страны считает, что нынешнее положение украинцев следует признать ужасным. Из массы ВВП 75% составляют долги государства.
В личном микроблоге Пушкова в популярной соцсети Twitter размещён пост политика. В нём информируется, что Леонид Кучма, представитель киевских властей на минских переговорах по Донбассу, считает, что Украина всегда «находилась на задворках». Речь идёт о прошедшей в Мюнхене (Германия) конференции по безопасности, в ней принял участие Пётр Порошенко, президент страны. По мнению сенатора, соседнее государство мало интересует Запад. Указывается на тот немаловажный аспект, что в отличие от процессов, происходящих сейчас на территории Сирийской Арабской Республики, наблюдающийся украинский кризис носит исключительно локальный характер. Его искусственно превратили в глобальный, причём за счёт усилий США и их союзников, подчёркивает Пушков.
Ранее Кучма заявил в массмедиа, что Украина, как он полагает, никогда не была полноценным государством. Экс-президент страны считает, что нынешнее положение украинцев следует признать ужасным. Из массы ВВП 75% составляют долги государства.
Автор: Семен Зайцев