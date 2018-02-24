Очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме в Москве
В одном из жилых домов, размещенных в Москве, произошел взрыв. Такие сведения предоставляются общественности массмедиа, которые при этом ссылаются на заявления очевидцев.
Предварительно, инцидент отмечен днем субботы, 24 февраля. В одном из домов, размещенных на улице Кадомцева, прогремел взрыв. Сперва граждане услышали громкий хлопок, после чего на уровне шестого и седьмого этажа начался пожар. Что именно послужило причиной такой ситуации, источниками не уточняется.
Известно, что сейчас работу непосредственно на месте случившегося ведут экстренные службы Москвы, в том числе пожарные и медики. Кроме того, имеются сведения, что спасателям пришлось эвакуировать из жилого здания порядка 20 человек. Предварительно, среди причин сложившейся ситуации мог стать взрыв баллона с газом в одной из квартир многоэтажки, однако пока официальных подтверждений и комментариев на этот счет не поступало.
Предварительно, инцидент отмечен днем субботы, 24 февраля. В одном из домов, размещенных на улице Кадомцева, прогремел взрыв. Сперва граждане услышали громкий хлопок, после чего на уровне шестого и седьмого этажа начался пожар. Что именно послужило причиной такой ситуации, источниками не уточняется.
Известно, что сейчас работу непосредственно на месте случившегося ведут экстренные службы Москвы, в том числе пожарные и медики. Кроме того, имеются сведения, что спасателям пришлось эвакуировать из жилого здания порядка 20 человек. Предварительно, среди причин сложившейся ситуации мог стать взрыв баллона с газом в одной из квартир многоэтажки, однако пока официальных подтверждений и комментариев на этот счет не поступало.
Автор: Марина Вебер