В США семейная пара морила приемных детей голодом
На территории США семейная пара морила своих приемных детей голодом. Сейчас подозреваемые задержаны стражами порядка, о чем информирует общественность иностранное издание The Sun.
Согласно полученным сведениям, инцидент имел место в городе Тусон, входящем в состав штата Аризона. Стражи порядка взяли под арест двух местных жителей, которых подозревают в жестоком обращении с детьми. В частности, как предполагается, они заперли своих приемных чад в доме, лишив их доступа к воде или продуктам питания. Дети оставались взаперти в отдельной спальне, однако в итоге одному из четырех находившихся там малышей удалось сбежать.
Позже стало известно, что родители также ограничивали детей в посещении ванной комнаты и дневном свете. В качестве туалета потерпевшим приходилось использовать ведро, находившееся с ними в одной комнате. В случае, если вина мужчины и женщины будет доказана, каждому из них грозит до 94 лет тюрьмы. Сейчас оба взяты под стражу, в их отношении возбуждено уголовное делопроизводство.
Согласно полученным сведениям, инцидент имел место в городе Тусон, входящем в состав штата Аризона. Стражи порядка взяли под арест двух местных жителей, которых подозревают в жестоком обращении с детьми. В частности, как предполагается, они заперли своих приемных чад в доме, лишив их доступа к воде или продуктам питания. Дети оставались взаперти в отдельной спальне, однако в итоге одному из четырех находившихся там малышей удалось сбежать.
Позже стало известно, что родители также ограничивали детей в посещении ванной комнаты и дневном свете. В качестве туалета потерпевшим приходилось использовать ведро, находившееся с ними в одной комнате. В случае, если вина мужчины и женщины будет доказана, каждому из них грозит до 94 лет тюрьмы. Сейчас оба взяты под стражу, в их отношении возбуждено уголовное делопроизводство.
Автор: Марина Вебер