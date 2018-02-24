Один человек погиб при взрыве газа в доме на севере Москвы
В Москве при взрыве природного газа погиб один человек. По информации от столичной прессы, всего в ходе инцидента пострадали три человека.
Взрыв произошел на севере столицы на проезде Кадомцева. Официальные комментарии по поводу трагического происшествия пока обнародованы не были. По предварительной версии, причиной инцидента могло стать воспламенение газового баллона. В МЧС пока не комментируют сведения об этом.
Взрыв произошел на севере столицы на проезде Кадомцева. Официальные комментарии по поводу трагического происшествия пока обнародованы не были. По предварительной версии, причиной инцидента могло стать воспламенение газового баллона. В МЧС пока не комментируют сведения об этом.
Автор: Махов Артем