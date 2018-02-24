Эксперты назвали лучшие фильмы для подростков
Эксперты из членов жюри Берлинского международного кинофестиваля назвали лучшие фильмы для подростков. Победителей данной категории получили приз «Кристальный медведь».
Лучшим фильмом данной категории был назван «Фортуна» режиссера Жерминаля Роя. Жюри акцентировали внимание на сильных образах, которые актуальны во все времена. Также эксперты выделили «Ретабло», производства Альваро Дельгадо-Апарисио. В числе победителей оказался и фильм из Ирана «Выездка». Членам жюри понравилась работа Пуя Будкубена за сложные и непредсказуемые черты характера главных героев.
Лучшим короткометражным фильмом для подростков стал «Кием Холиджанда». Его автором был режиссер из Нидерландов Сара Вельтмайер.
Основная церемония Берлинского международного кинофестиваля пройдет 24 февраля. В числе номинантов – работа Алексея Германа (младшего) «Довлатов».
Лучшим фильмом данной категории был назван «Фортуна» режиссера Жерминаля Роя. Жюри акцентировали внимание на сильных образах, которые актуальны во все времена. Также эксперты выделили «Ретабло», производства Альваро Дельгадо-Апарисио. В числе победителей оказался и фильм из Ирана «Выездка». Членам жюри понравилась работа Пуя Будкубена за сложные и непредсказуемые черты характера главных героев.
Лучшим короткометражным фильмом для подростков стал «Кием Холиджанда». Его автором был режиссер из Нидерландов Сара Вельтмайер.
Основная церемония Берлинского международного кинофестиваля пройдет 24 февраля. В числе номинантов – работа Алексея Германа (младшего) «Довлатов».
Автор: Сергей Сидорин