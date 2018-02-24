Армен Джигарханян поделился в СМИ своими переживаниями
Армен Джигарханян поделился в массмедиа переживаниями, связанными со совсем, что происходит на протяжении нескольких месяцев. В ходе общения с журналистами режиссер рассказал об ожидаемых театральных премьерах и о своих мыслях.
Режиссер сообщил, что в свои 82 года уже не может позволить себе выстраивать планы на будущее, он просто живёт. В театре, который возглавляет прославленный деятель искусств, состоялась премьера спектакля «Череп из Коннемары», причём Джигарханян лично пришёл посмотреть новую работу. СМИ сообщают, что артист выглядел несколько уставшим, причём накануне премьеры у него было отмечено повышение давления. Но всё же поездка в театр состоялась, актер не отложил визит. По мнению артиста, спектакль только рождается и сейчас довольно сложно давать ему какую-либо оценку.
В отношении творческих планов было заявлено, что их попросту нет. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской режиссёр живёт с котом по прозвищу Фил, животное подарили друзья артиста. Сам Армен Джигарханян признался в СМИ, что ему пока не удалось подружиться с новым домашним питомцем, он как и раньше скучает по своему коту, которого тоже звали Фил. Он 15 лет прожил в семье известного артиста и впоследствии умер в США.
Режиссер сообщил, что в свои 82 года уже не может позволить себе выстраивать планы на будущее, он просто живёт. В театре, который возглавляет прославленный деятель искусств, состоялась премьера спектакля «Череп из Коннемары», причём Джигарханян лично пришёл посмотреть новую работу. СМИ сообщают, что артист выглядел несколько уставшим, причём накануне премьеры у него было отмечено повышение давления. Но всё же поездка в театр состоялась, актер не отложил визит. По мнению артиста, спектакль только рождается и сейчас довольно сложно давать ему какую-либо оценку.
В отношении творческих планов было заявлено, что их попросту нет. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской режиссёр живёт с котом по прозвищу Фил, животное подарили друзья артиста. Сам Армен Джигарханян признался в СМИ, что ему пока не удалось подружиться с новым домашним питомцем, он как и раньше скучает по своему коту, которого тоже звали Фил. Он 15 лет прожил в семье известного артиста и впоследствии умер в США.
Автор: Семен Зайцев