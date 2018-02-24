Компания Ulefone сделала Ulefone T2 Pro с процессором Helio P70
Компания Ulefone представила новинку - Ulefone T2 Pro, смартфон имеет новейший процессор Helio P70. На нем установлена последняя версия Android, а именно 8.1 Oreo.
Внешностью новый гаджет чем-то напоминает последнюю модель iPhone, так как имеется безрамочный экран и его верхнюю часть с местом для датчиков и фронтальной камеры. Основная камера представлена сдвоенной системой.
Процессор смартфона имеет 4 ядра с частотой 2,5 ГГц и 4 менее производительных на частоте 2 ГГц, фактически он 8-ядерный. За графические возможности отвечает Mali-G72, работающий в режиме 800 МГц. Поддерживается 8 ГБ оперативной памяти до 3733 МГц. Встроен 4G приемник Сat.12, также есть возможность установить камеры вплоть до 32 Мп. Самым интересным новшеством является появление нейронного блока.
Внешностью новый гаджет чем-то напоминает последнюю модель iPhone, так как имеется безрамочный экран и его верхнюю часть с местом для датчиков и фронтальной камеры. Основная камера представлена сдвоенной системой.
Процессор смартфона имеет 4 ядра с частотой 2,5 ГГц и 4 менее производительных на частоте 2 ГГц, фактически он 8-ядерный. За графические возможности отвечает Mali-G72, работающий в режиме 800 МГц. Поддерживается 8 ГБ оперативной памяти до 3733 МГц. Встроен 4G приемник Сat.12, также есть возможность установить камеры вплоть до 32 Мп. Самым интересным новшеством является появление нейронного блока.
Автор: Северов Андрей