Регина Тодоренко проехалась на машине по замерзшему озеру
Регина Тодоренко проехалась на машине по замерзшему озеру. Телеведущая обнародовала снимок на своей странице в Instagram, собравший более 25 тысяч лайков всего за несколько минут.
На фотографии Тодоренко едет с водителем по замерзшему озеру Байкал. Поклонники предположили, что снимок был сделан во время съемок нового сезона программы «Орел и решка», в которой она с напарниками путешествует по разным странам мира, рассказывая о том, как в них можно отдохнуть туристам с разным уровнем достатка.
Поклонники в комментариях отметили, что не решились бы ездить по льду, так как это может быть опасно для жизни. По словам одного из них, на Байкале в зимнее время толщина льда достигает нескольких метров, ввиду чего он бы выдержал даже тяжелый автомобиль.
На фотографии Тодоренко едет с водителем по замерзшему озеру Байкал. Поклонники предположили, что снимок был сделан во время съемок нового сезона программы «Орел и решка», в которой она с напарниками путешествует по разным странам мира, рассказывая о том, как в них можно отдохнуть туристам с разным уровнем достатка.
Поклонники в комментариях отметили, что не решились бы ездить по льду, так как это может быть опасно для жизни. По словам одного из них, на Байкале в зимнее время толщина льда достигает нескольких метров, ввиду чего он бы выдержал даже тяжелый автомобиль.
Автор: Махов Артем