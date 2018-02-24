Маршрутка в Уфе снесла фонарный столб
В Уфе маршрутка на скорости столкнулась с фонарным столбом. О вышеуказанном происшествии очевидцы событий сообщают в социальных сетях.
Согласно имеющимся сведениям, зафиксирован инцидент в Уфе днем субботы, 24 февраля. Очевидцы рассказывают, что участником ДТП стало маршрутное такси, следующее по маршруту номер 51. На проспекте Октября, вблизи остановки общественного транспорта “Театр кукол”, водитель транспорта потерял управление, вследствие чего микроавтобус выехал на тротуар, где столкнулся с осветительной опорой.
Известно, что в результате указанной аварии рейсовый автобус получил незначительные механические повреждения. При этом отсутствуют сведения о том, находились ли в салоне транспортного средства пассажиры. Источники отмечают, что на место ДТП были вызваны сотрудники госавтоинспекции, которые занимаются выяснением ключевых причин и обстоятельств произошедшего в Уфе.
Ранее сообщалось, что на перекрестке в Башкирии отмечено столкновение иномарки и принадлежащего сотрудникам полиции автомобиля УАЗ.
Согласно имеющимся сведениям, зафиксирован инцидент в Уфе днем субботы, 24 февраля. Очевидцы рассказывают, что участником ДТП стало маршрутное такси, следующее по маршруту номер 51. На проспекте Октября, вблизи остановки общественного транспорта “Театр кукол”, водитель транспорта потерял управление, вследствие чего микроавтобус выехал на тротуар, где столкнулся с осветительной опорой.
Известно, что в результате указанной аварии рейсовый автобус получил незначительные механические повреждения. При этом отсутствуют сведения о том, находились ли в салоне транспортного средства пассажиры. Источники отмечают, что на место ДТП были вызваны сотрудники госавтоинспекции, которые занимаются выяснением ключевых причин и обстоятельств произошедшего в Уфе.
Ранее сообщалось, что на перекрестке в Башкирии отмечено столкновение иномарки и принадлежащего сотрудникам полиции автомобиля УАЗ.
Автор: Марина Вебер