В Санкт-Петербурге подросток получил травмы при падении из окна
В Санкт-Петербурге парень получил серьезные травмы при падении из окна. По информации от локальной прессы, его пришлось госпитализировать с многочисленными травмами.
Инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы. Причиной госпитализации молодого человека стало его падение из окна на третьем этаже одного из жилых домов на Богатырском проспекте. В результате он получил сотрясение головного мозга и несколько переломов.
В настоящее время молодому человеку оказывают помощь медики. В правоохранительных органах пока не предоставили комментарии на этот счет.
Инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы. Причиной госпитализации молодого человека стало его падение из окна на третьем этаже одного из жилых домов на Богатырском проспекте. В результате он получил сотрясение головного мозга и несколько переломов.
В настоящее время молодому человеку оказывают помощь медики. В правоохранительных органах пока не предоставили комментарии на этот счет.
Автор: Махов Артем