Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross выпустят в марте
Японская компания Mitsubishi планирует вывести на рынок компактный кроссовер Eclipse Cross, массовое производство новой модели начнется в марте нынешнего года. Стоимость машины составляет 36,1 тыс. долларов (около 2,05 млн рублей).
Компактный 5-дверный автомобиль поступит в дилерские сети весной 2018 года. Под капотом кроссовера, созданного для рынка США и Канады, установлен турбированный бензиновый мотор, имеющий объем рабочей камеры 1,5 л. Максимальная отдача силового агрегата составляет в максимуме 152 л. с. В качестве трансмиссии предложен вариатор CVT в новом поколении. В базовой версии машина имеет передний привод, для «люксовой» комплектации предложена полноприводная система S-AWC (Super All-Wheel Control). В список стандартных опций автомобиля входят система стабилизации, подогрев сидений переднего пассажира и водителя, имеется аудиосистема с четырьмя стереодинамиками, предусмотрен электронный стояночный тормоз, системы ABS и EBD.
Новинка получила 16-дюймовые легкосплавные диски колёс и шесть подушек безопасности. Все версии кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross оборудованы электростеклоподъемниками дверей, салон машины отделан мягкой тканью.
Компактный 5-дверный автомобиль поступит в дилерские сети весной 2018 года. Под капотом кроссовера, созданного для рынка США и Канады, установлен турбированный бензиновый мотор, имеющий объем рабочей камеры 1,5 л. Максимальная отдача силового агрегата составляет в максимуме 152 л. с. В качестве трансмиссии предложен вариатор CVT в новом поколении. В базовой версии машина имеет передний привод, для «люксовой» комплектации предложена полноприводная система S-AWC (Super All-Wheel Control). В список стандартных опций автомобиля входят система стабилизации, подогрев сидений переднего пассажира и водителя, имеется аудиосистема с четырьмя стереодинамиками, предусмотрен электронный стояночный тормоз, системы ABS и EBD.
Новинка получила 16-дюймовые легкосплавные диски колёс и шесть подушек безопасности. Все версии кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross оборудованы электростеклоподъемниками дверей, салон машины отделан мягкой тканью.
Автор: Семен Зайцев